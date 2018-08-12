Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla Seydikemer’in kırsal Yayla Gökben Mahallesi’ndeki mermer ocağında çalışan Muammer Bayat, bugün saat 16.00 sıralarında, mermer keserken, üst kısımlardan 2 tonluk bir kaya parçası üzerine düştü. Mesai arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine gelen itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi tarafından kepçe yardımıyla kayanın altından çıkarılan Bayat’ın, hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Bayat’ın cesedi, Fethiye Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Jandarma, Bayat’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.