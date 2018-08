Türkiye Gazetesi

Günümüzde sık görülen ve önemli bir rahatsızlık halini alan tükenmişlik sendromu. Geçtiğimiz yıllarda bir ünlüden duyduk, sonra büyüdü de büyüdü. İş yükü fazla olan, yaptığı her iş yöneticisi tarafından kontrol edilen, ödüllendirilmeyen, takdir edilmeyen, ‘hayır’ diyemeyen, mükemmeliyetçi olan bireylerde daha çok görülüyor bu sendrom; hatta hastalık. Bu kişiler bir de yalnız yaşıyorsa kronik yorgunluk, bıkkınlık, işine ayaklarını sürüyerek gitme, dikkatini toparlayamama ve daha birçok şekilde gösteriyor kendini. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Demet Kalaycı anlatıyor bu sebepleri.

Kalaycı’ya göre mekemmeliyetçi bireyler bu olumsuzluktan daha çok etkileniyor. Bir taraftan yorgunlukla, diğer taraftan her şeyi tam yapayım telaşıyla boğuşurken daha çok yapranıyor. Her işin üstesinden gelebildiği için çevresindekiler de her zorluğu ona yüklemeye çalışınca birey yıpranıyor, tükeniyor.



EVLİ OLMASI BÜYÜK AVANTAJ

Tükenmişlik sendromunda aile yapısın da çok önemli. Kişi kadınsa, evli değilse, aile desteği de almıyorsa yukarıda saydığımız etkiler daha ağır olarak ortaya çıkabiliyor. Ayrıca yalnız yaşayanlar bu sendroma kolay kapılıyor ama kolay kurtulamıyor. Fark edip tedbir aldığı halde atlatamayan ise depresyona sürükleniyor. O zaman da mutlaka bir uzmana başvurmak gerektiğini söylüyor Dr. Demet Kalaycı. Evlilerde ise daha kolay atlatıyor; çünkü çocuklarla ilgilenirken kendine odaklanmıyor, eş desteği görüyor.

Kimler tükeniyor?

Dr. Demet Kalaycı’ya göre sendrom sağlık çalışanları, doktorlar, öğretmenler, emniyet mensupları, gazeteciler gibi insanlarla birebir ilişki içinde bulunanlarda daha çok görülüyor.

Nasıl kurtulmalı?

Bu sendromdan kurtulmak için önce ortam değişikliği ve güzel bir tatil öneriyor Demet Kalaycı. Tatilde dinlenen birey döndüğünde her şeyi daha farklı görebiliyor. Fakat tatil sonunda devam eden bir problem varsa çalışma stili ya da bölümünü değiştirmeyi de öneriyor uzmanımız ve ekliyor: Rutinden uzaklaşın. Yoğun temponuzu biraz düşürün. Sosyal ortamlar son derece yararlı olacaktır. Arkadaşlarla sohbet etmek, paylaşmak, yeni insanlarla tanışmak rahatlatacaktır. Ardından hobiler devreye girebilir.