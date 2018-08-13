Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, KBB Hastalıkları Kliniği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Atalay Çetinkaya, önceden herhangi bir işitme yakınması olmayan birinin son 72 saatte sesleri az duyması ya da hiç duymaması şeklinde ortaya çıkan ani işitme kaybının, genellikle tek taraflı görüldüğünü belirtti. Doç. Dr. Çetinkaya, “Sebebi yüzde 85-90 oranında bilinmeyen, daha doğrusu yapılan tetkiklere rağmen sebebi bulunamayan bir hastalıktır” dedi.

Özellikle kanser tedavisinde kullanılan bazı ilaçların ani işitme kaybına sebep olabildiğini sözlerine ekleyen Çetinkaya, şunları kaydetti: Ani işitme kaybı aniden ortaya çıkan çınlama, uğultu ya da tıkanıklık şeklinde hissedilebilir. Bazen baş dönmesi de olabilir. Böyle bir durum fark edildiğinde KBB hekimine başvurulmalı. Kesin teşhis ancak KBB hekimi tarafından yapılan tam bir muayene ile konulabilir. Hasta çocuksa kulak tomografisi ile anatomik anormallik araştırması yapılabilir.

Sebebi bilinmeyen olguların üçte biri kendi kendine iyileşebilir. Ancak ilk 2 hafta içinde tedavisine başlanmayan hastalarda iyileşme şansının daha düşük olduğu ortaya koyulmuştur. Ayrıca eşlik eden başka hastalık ve baş dönmesi varsa da iyileşme beklentisi azalmaktadır. Bu sebeple erken tedavi önemli.