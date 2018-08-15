Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI - ALİ ÇELİK

En önemli hac farzlarından Arafat Vakfesi için Suudlar çalışmalarını hızlandırdı. Türk hacıları Arafat’a daha önceki yıllarda olduğu gibi 9 numaralı Diyanet’e tahsisli yoldan, yirmişer bin kişilik 4 sefer hâlinde otobüslerle çıkartılacak. Yaklaşık 30 saat Arafat Ovası’nda kalacak hacılar için bu yıl da yüksek tavanlı ve büyük bir kısmı klimalı çadırlar kuruluyor. Kiralanan jeneratör ve klimaların kurulma işleri ise tüm hızıyla sürüyor.

Dünyanın dört bir tarafından Mekke-i mükerremeye ulaşan hacı adayları, Arafat Ovası’nda vakfe zamanı milyonlarca kişi olması sebebiyle Cebel-i Rahme’ye önceden ziyaret ediyorlar. Suud görevliler ise bidat olduğunu iddia ederek Hazreti Adem ile Hazreti Havva Validemizin buluştukları tepeyi ziyaretin kutsal olarak görülmemesini söylüyorlar. Müslümanlar ise ikazlara aldırmadan bu tarihî mekanı ziyaret etmeyi sürdürüyor.

Türk hacıları daha önceki yıllarda olduğu gibi terviye günü saat 16.00’dan itibaren otobüslerle Arefe Günü’nün başlangıcı olan saat 02.00’ye kadar Arafat Ovası’na götürülecekler. Hastalar da ambülanslarla Arafat’a çıkartılacak. GSM şirketleri, yeni istasyonlar kurarak şebekeyi güçlendirilirken, bazı bölgelere de tırlara yüklenen mobil istasyonlar yerleştirildi. Arafat’ta bozuk yollar asfaltlanırken, bazı ana güzergâhlar daha da genişletilerek yeni kaldırım taşları döşeniyor. Ayrıca Arafat’ta hizmet veren hastane ve polikliniklerin ikmalleri sağlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Bürosu, Mekke-i Mükerreme’de bulunan Türk gazetecileri Arafat Ovası’na çıkararak çalışmaları yerinde incelemelerini sağladı. Türk hacılar ise Cebel-i Rahme’ye tırmandıklarında dünyadaki en büyük arzularının gerçekleştiğini ifade ediyor. İlerleyen yaşlarına ve sarp yamacı güçlükle kateden Türk hacı adayları, kavurucu sıcağa rağmen durumlarından şikâyet etmiyor. Haccın üç farzından en önemlisi olan Arafat Vakfesi, Kurban Bayramı’ndan bir gün önce yapılıyor. Türk hacılar, terviye günü, yani Arefe Günü’nden bir gün önce Diyanet İşleri Başkanlığının kiraladığı otobüslerle ihramlı olarak Arafat’a getiriliyor. Sabaha kadar çadırlarda namaz ve dualarını yapan hacılar, Arefe Günü vakfe duasının ardından öğle ile ikindi namazlarını kılıp güneşin batımından sonra Müzdelife’ye hareket ediyor. Suud yetkililer, Mina’da üç katlı olan şeytan taşlama noktasına önceki yıl dördüncü katı inşa etti. 2015 yılında Mina’da binlerce kişinin hayatını kaybettiği izdiham faciasından sonra bu yıl geri dönüş güzergâhı ile alakalı daha fazla tedbir alınması ve titiz çalışılması dikkat çekiyor.

ANNE BAŞA TAÇ İMİŞ…

Hacı adayları Arafat Vakfesi öncesinde günlerini Kâbe-i Muazzama’yı tavaf etmekle geçiriyor. Tavaf yapanlar arasında Kırgızistan uyruklu bir kişinin kavurucu sıcakta 70 yaşındaki annesini sırtında taşıdığı görüldü. Görenleri duygulandıran bu olay, hac sırasında bir sahabenin hasta annesini omzuna alarak tavaf ettirdiği hadiseyi akıllara getirdi. Sahabe “Ya Resulullah, annemi sırtımda taşıyıp tavaf ettirerek hakkını ödedim mi?” diye sormuş, Peygamber efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) ise “Hayır, sana hamile iken alıp verdiği bir nefesin hakkı bile değildir” buyurmuştu.