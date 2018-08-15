Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1-ZEHİR OKU KURBAĞASI: Zehirli hayvan denince akla kobralar gelse de aslında dünyanın en zehirli hayvanı açık ara ile “Zehir oku kurbağası”dır. O kimseyi ısırmaz, kimseyi sokmaz. Ama zehri (Batrachotoxin) bilinen en etkili zehirden bile 250 kat daha güçlüdür ve tüm vücudu bir anda kaplar. Onu ellediğiniz anda bile felç geçirebilirsiniz. Eğer kazara yutarsanız ölüm sizi 1 dakikadan daha az bir zamanda bulur. Sadece 2 cm boyunda olan bu hayvana dokunduğunuz anda 400 ayrı alkali zehir derinize yayılır. Tek bir kurbağanın üzerindeki zehirle 30.000 fareyi ya da 150 insanı aynı anda öldürmek mümkündür...

2-AHTAPOT: Dünyadaki en zehirli 2. yaratık bir ahtapottur. Japonya’da yaşayan bu hayvanın zehri bir insanı sadece 3 dakikada öldürebilir. Siyanürden 10 bin defa daha zehirlidir…

3-DENİZANASI: Dünyadaki en zehirli 3. yaratık Hint Pasifiğinde yaşayan bir denizanasıdır. Beyinleri olmayıp, sinir sistemleri ile hareket eden bu denizanaları; 15 ayaklı ve her ayağında 60 dokunaç, bu dokunaçlardan da 60 insanı öldürebilecek düzeyde 5.000 ısırıcı hücreden akıtılan toksinin var olduğunu göz önüne alırsak, kesinlikle uzak durulması gereken bir hayvan türüdür…

4-INLAND TAIPAN: Dünyada bilinen en zehirli yılan türü Inland Taipan. Bir ısırığındaki zehir aynı anda 100 insanı öldürebilir. Avustralya’da yaşayan bu hayvan kobradan 100 kat, kara mambodan 50 kat daha güçlü zehri var.

5-AKREP (DEATH STALKER):

Dünyanın en zehirli akrebi İsrail sarı akrebidir. 5-6 cm boylarında olan bu hayvan Orta Doğu’da yaşar. 1 mg zehri 15 bin fareyi öldürebilir. İnsan ise bu zehre 1 saat bile dayanamaz.

6-ÖRÜMCEK (SYDNEY FUNNEL)

Altıncı sırada ise bir örümcek yer alır. 3-4 cm boylarındaki bu hayvan Avustralya’da yaşar. 1 mg zehri 10.000 fareyi öldürebilir. İnsan ise bu zehre en fazla 1 saat dayanabilir.