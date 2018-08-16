Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Karadeniz Bölgesinin en önemli turizm merkezlerinden biri Trabzon Çaykara’daki Uzungöl Yaylası. Devlet buradaki doğal alanı korumak, yapıyı planlı hâle getirmek amacıyla 2008’de ‘Koruma Amaçlı İmar Planı’ hazırladı. Plan, vatandaşların itirazı sonrası yargı tarafından iptal edildi. 2014 yılında yeniden ‘Koruma Amaçlı İmar Planı’ hazırlatıldı. Vatandaş bu planı da yargıya taşıdı. Samsun İstinaf Mahkemesi, önceki hafta Uzungöl’ün imar planını iptal etti. Kaçak yapılara teslim olan yaylada, imar kirliliği tartışmaları tekrar gündeme geldi. Şimdi Uzungöl’ün kentsel dönüşüm ile düzenli bir hâle sokulması hedeflenirken Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok “Konuyu Danıştaya götüreceğiz. İnşallah bu karar Danıştaydan geri döner. Yoksa yeni bir imar planı oluşturacağız” şeklinde konuştu.

Karadeniz’in iklimi değişti

∂ Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayfun Aşkın, Karadeniz’de son zamanlarda yaşanan doğa olaylarını değerlendirdi. Aşkın şöyle konuştu: Bölgede son yıllarda en fazla görülen yağış türü; ‘kısa süreli agresif yağışlar’. En tehlikeli yağışlar bunlar. Örneğin Ünye’de 8 Ağustos’ta meydana gelen sel felaketi 1 buçuk saatlik yağışın eseri. Artık Karadeniz ikliminden çokta bahsetmek mümkün değil. Karadeniz şu an karasal iklim yaşıyor. Can ve mal kaybını önlemek için mühendislik yapılarını buna göre planlamak lazım.