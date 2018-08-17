Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yarın saat 10.00'da  Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Spor Salonu'nda   gerçekleştirilecek AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi dolayısıyla bugün saat  23.00'ten kongre sona erene kadar Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane  Kavşağı arası), Tren Garı Kavşağı ile yan varyantlarının (alt geçit hariç) araç  trafiğine kapatılacağı bildirildi.

 

Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için araç trafiğine  kapatılacak yollara ilişkin durumu dikkate almalarının faydalı olacağı  belirtildi.

 