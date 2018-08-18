Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un talimatlarıyla bütün ilçe parklarının güvenli hâle getirilmesi için başlatılan çalışma kapsamında parklar güvenlik kameralarıyla donatılıyor. Şanlıurfa’da bir ilk olma özeliği taşıyan çalışmada, yaklaşık 6 ay önce İhlas Haber Ajansı (İHA), TGRT Haber ve Türkiye gazetesi tarafından da konu defalarca gündeme getirilmişti. ‘Çocuk parklarına kamera konsun’ diye başlatılan kampanya kapsamında İlçe Belediye Başkanı Demirkol, duyarlılıkları için bu kuruluşlara teşekkür etti. Çalışma ile parkların da daha güvenli hale getirilerek, çocuk istismarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Çocukların özelikle bayramlarda yoğun olarak kullandığı parkların Kurban Bayramı’nda daha da güvenli hâle getirilmesi amaçlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Ali Şelli Parkı'nda güvenlik kamerası kurulum çalışmaları gerçekleştirilirken 2’nci çalışma alanı ise Necmettin Cevheri Parkı oldu.