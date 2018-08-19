Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Çelik MEKKE



Suudi Abdüljadayel Catering tesislerinde, her gün yaklaşık 45 bin kişiye yemek çıkıyor. Tesislerde 700 çalışanı ile sıcak yemek ve günde 17 bin ekmek üreten Ayniyat ve Servis Başkanlığı, Türkiye standartlarında hazırladığı yemekleri 47 otele dağıtıyor. Türk diyetisyenlerin yaş ortalaması 60 olan hacı adaylarının bünyesine uygun menüyü belirlediklerini kaydeden Başkan Yaşar Çapçı “Malzemelerin büyük kısmı Türkiye’den geliyor. Bu yıl sabah kahvaltısı ile birlikte öğle kumanyasını da hazırlayıp vatandaşlarımızın kaldığı otellere gönderiyoruz. Maksadımız hacı adaylarımızın kutsal topraklarda gıdalarını tam alarak ibadetlerini eksiksiz yerine getirmelerini sağlamaktır” dedi.