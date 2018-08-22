Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, havanın da güzel olmasıyla birlikte Taksim’e akın etti. Vatandaşların yoğunluğu nedeniyle İstiklal Caddesi’nde adım atacak yer kalmadı. Taksim Meydanı’nda ise vatandaşlar gezerek hem havanın hem de bayramın keyfini çıkardı.