Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhlâs Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Tuncer Akalın, yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdikleri kurban kesim ve dağıtım organizasyonları hakkında açıklama yaptı. Akalın, kurbanın bir ibadet olduğunu ve çok hassasiyet gerektirdiğini vurgulayarak şunları kaydetti: Bize güvenerek vekâlet veren hayırseverlerin kurbanlarını, bağışlama anından, alım ve kesilmesi anına kadar bütün süreçleri dinî vecibelerin hassasiyetine göre uyguladık. Kesimlerden elde edilen etleri dünyanın ve ülkemizin dört bir yanından gelen öğrenciler ile yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık.

Hayırseverlerin 44 yıldan beri gönül rahatlığı ile İhlâs Vakfına bağışladıkları kurbanları, yurt içinde yurtlarımızın bulunduğu şehirlerde kestik. Etleri yurtlarda barınan öğrencilere verdik. Somali, Sudan, Çad, Gazze ve Afganistan’daki kesimlerden elde edilen etleri ise, buradaki fakir, yoksul ve yetimlere ulaştırdık. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın onayı ile İhlâs Vakfına ‘Kamu Yararına Çalışan Vakıf’ statüsü verildi. Bu statü çerçevesinde ülkemize, milletimize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hayırlı hizmetler sunmaya gayret sarf ediyoruz. Yurt dışındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize de hayırseverlerle birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz.