Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen yıl 8 Ağustos'ta "Ayder'i kirlettik, rezil ettik" çıkışıyla gündeme gelen Rize'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası için harekete geçildi. Bu kapsamda TOKİ öncülüğünde, 5 bakanlığın ortaklaşa uygulayacağı Kentsel Dönüşüm Projesi hazırlandı. Yeni projeyle otopark, otel ve pansiyon alanları, seyir terasları, günübirlik eğlence yerleri, çadır ve kamp bölgeleri ile giriş-çıkış noktaları belirlendi. Yaylaya ulaşanlar, 750 araç kapasiteli katlı otoparka araçlarını bıraktıktan sonra seyir terasına ulaşacak, burada trambüslerle yayla merkezine gidecek. Ulaşım problemine çözüm olarak da yaylanın alt kodunda çift yönlü yeni yol yapılacak. Ayder Yaylası ve civardaki Ausor, Hüser ve Kavron yaylalarına gitmek isteyenler, bu yolu kullanacak. Yaylaya araç girişi sınırlandırılacak. Bölgede dikey yerine en fazla 2 katlı yatay yapılar inşa edilecek. Uygulanacak yeni modelle yaylayla ilgili 'imar kirliliği' tartışmaları da son bulacak. Ayder'de çirkin bir görüntü oluştuğunu belirten Rize Valisi Erdoğan Bektaş "Yıl sonunda Ayder'e ilk kazma vurulacak. Ayder, ülkemizde çok da örneği olmayan bir yayla amaçlı kasaba görünümüne kavuşacak. Projeden umutluyuz; ama yalnız başına bu bir çözüm değil. Mevcut yoğunluğu bölgedeki diğer alanlara yaymak gerekiyor" diye konuştu. Yayladaki otel, pansiyon, restoran ve ev sahipleri de projeye destek verdiklerini söyledi.