Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 00.30 sıralarında, Datça- Marmaris yolunun 28'inci kilometresinde meydana geldi. Datça Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Emircan Sağır (16) yönetimindeki 48 J 1668 plakalı motosiklet, virajda kontrolden çıkıp, devrilerek, sürüklendi. Kazada motosikletli Sağır ile arkasındaki arkadaşı Yağız Toprak Öz (17) yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulansla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradaki ilk müdahalenin ardından 2 yaralı, Marmaris Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yağız Toprak Öz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Emircan Sağır'ın ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kazada hayatını kaybeden Yağız Toprak Öz'ün kasksız olduğu, Emircan Sağır'ın da başında kask bulunduğu belirlendi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.