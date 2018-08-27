Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de 10 bin 835’i kadın 39 bin 875 lisanslı dağcı bulunuyor. Kendine özgü disiplinleri olan dağcılık sporunu yapmak için başlangıç ders ücretleri dâhil en az 3 bin lirayı gözden çıkarmak gerekiyor. Bu maliyetler, rota, kullanılan ekipmanlar ve yaz-kış şartları dikkate alındığında 12 bin liraya kadar çıkabiliyor. İşte bir dağcı olabilmek için harcanacak paralar:

¥ Dağcılık eğitiminin ortalama bir haftalık gideri, harç, ulaşım ve yeme içme ücretleri dâhil 500-600 lira.

¥ Bireysel antrenör eğitim ücretleri ise, kişi başı günlük 250 liradan başlıyor.

¥ Başlangıç için yürüyüş botlarının fiyatları 300-1.000 lira, çanta da 300-700 lira arasında değişiyor.

¥ Emniyet kemeri, kask ve alın feneri 500 lira ile 2 bin lira arasındaki fiyatlardan satılıyor.

¥ Dış katman giysisi, eldiven ve batonların fiyatları 400 liradan başlayarak bin 600 liraya kadar yükselebiliyor.

¥ Ocak ve pişirme setleri 70 lira ile 500 lira arasında değişiyor.