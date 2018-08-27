Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tasarrufu yüksek olan cihazlara daha fazla ödeme yaparak elektrik ve sudan kazanmaya çalışıyoruz ama bazı inceliklere dikkat etmezsek, cihazın sağladığı tasarrufa ne yazık ki imkân kalmıyor. Profilo yetkilileri, tabii kaynakların korunmasına bireylerin büyük katkısı olabileceğini belirtirken, bazı yanlışlardan vazgeçilmesiyle büyük tasarruf sağlanabileceğinin altını çiziyor. Şirket tarafından yapılan bir araştırmada cihazların yanlış kullanımları belirlenmiş ve şu tavsiyeler sıralanmış.

BUZDOLABI, en fazla çalışıp en çok enerji tüketen eşya. Yemek kaplarını dolaba sıcak koymayın. Aksi hâlde yüksek enerji harcar. Buzdolabının raflarına örtü sermeyin. Bunlar hem bakteri oluşmasına sebep olur, hem hava kanallarını engelleyerek daha fazla elektrik harcar, hem de yine hava sirkülasyonu olmadığı için yiyeceklerde daha hızlı bozulmaya sebep olur. Buzdolabının iç sıcaklığı +4 derece, derin dondurucuda ise -18'dir. Daha düşük sıcaklık fazla elektrik harcar, yüksek sıcaklık ise gıdaların bozulmasına sebep olur.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ, en fazla kullandığımız ikinci ürün. Çamaşır makinesi, elektriğin yüzde 90'ını suyu ısıtmak için kullanır. Çok yüksek ısıda yıkamak, çamaşırın iyi temizlenmesini sağlamaz ama yüksek enerji harcar. Makinenizi fazla ya da az doldurmayın. Gruplama yaparak tam doldurup çalıştırın. Gereğinden fazla deterjan da kullanmayın. Fazla köpüğü durulamak için daha fazla su ve elektrik harcayacaktır.

BULAŞIK MAKİNESİ, en ekonomik bulaşık temizleme yoludur. Dolu hâlde bir makine, her yıkamada 12 litre su kullanırken, aynı bulaşığı elde yıkadığınızda 127 litre su harcamış olursunuz. Kirli bulaşıkları ise sudan geçirmek yerine peçete ile sıyırmak ya da çaydanlıkta kalan suyla elden geçirmek yine tasarruf sağlayacaktır.