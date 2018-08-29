Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale'nin Biga ilçesi Yolindi köyünde meydana gelen olayda Ö.M, annesi Kadriye Keser’den 2015 yılında ayrılan babası ile köy içinde karşılaştı. Ö.M. iddiaya göre, babasından kendisi için ödediği 100 TL’lik nafakayı 250 TL’ye çıkarmasını istedi. Bunu kabul etmeyen baba ile oğlu arasında tartışma çıktı. Ö.M., üzerindeki bıçağı çıkarıp, babasının kalbine ve karın bölgesine defalarca sapladı.

Bıçaklanan bana 5 bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılırken, oğlu ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık görevlilerince ağır yaralı olarak Biga Devlet Hastanesi’ne götürülmek istenen baba, ambulansta hayatını kaybetti.

Olay sonrası kaçan Ö.M, annesiyle beraber yaşadığı evde, jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.