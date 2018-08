Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransız sporcu Julien Millot, wingsuit exit (yarasa kanat), base jump (uçurumdan paraşütle atlama), slackline (ip üzerinde yürüme) ve kaya tırmanışı gibi aktiviteleri gerçekleştiren Flying Frenchies gurubunun üyesi olduğunu belirterek, çeşitli atlayışlar yapmak için Erzincan’ın Kemaliye ilçesine geldiğini anlattı. Türkiye’yi ilk defa ziyaret ettiğini anlatan Millot, bölge coğrafyasının ekstrem sporlar için inanılmaz güzel olduğunu söyledi. Spor kariyerine kaya tırmanışıyla başladığını aktaran Millot, çevresinde base jump atlayışı yapanları görünce bu spora yöneldiğini dile getirerek, şunları kaydetti: Sekiz senedir yaptığım bu sporda binden fazla atlayışım var. Bunun 600’e yakını wingsuit atlayışı. Uçurumun kenarında olduğunuzda kendinizi hazır hissetmeniz gerekir ve o an bir şey ters gittiğinde ya da kendinizi hazır hissetmediğinizde bu atlayışı yapmamanız gerekir. Base jump atlayışını yapabilmek için zihninizin boş ve sakin olması gerekiyor. Kendinizi boşluğa bıraktığınız an çok güçlü bir his bütün bedeninizi sarar. Bu spora başladığımdan beri 200 sporcu öldü. Bunlardan 50’ye yakınını tanıyordum ve yaklaşık 10 tanesi yakın arkadaşımdı. En büyük mükâfatının ise aldığı haz olduğunu aktaran Fransız sporcu “Kişisel olarak adrenalin teriminden hoşlanmıyorum. Çünkü bu kelime daha çok tehlike ve korkuyla ilişkilendiriliyor. Genç sporcu arkadaşlara verilecek en önemli tavsiyelerden biri, gerekli emniyet tedbirlerini alarak kendilerinin güvende olmalarını sağlamaları. Sonrasında ise iş tamamen eğlenceye kalıyor” şeklinde konuştu. Millot, ekstrem sporcularının mutlaka Kemaliye’yi görmesi gerektiğini vurgulayarak, ilçenin gerek iklimi gerekse tabiatının çok şeyler sunduğunu vurguladı.