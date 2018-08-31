Ankara Çukurambar'da bir binanın çatı katı alevlere teslim oldu. Bina boşaltılırken İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Ankara'da korkutan yangın: Bina boşaltıldı
31.08.2018 - 21:30 | Son Güncelleme: 31.08.2018 - 21:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Çukurambar'da bir binanın çatı katı alevlere teslim oldu. Bina boşaltılırken İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Etiketler : ankara,yangın,çukurambar,
578534 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/578534.aspx
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