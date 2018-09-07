Alınan bilgiye göre, Yahya Albayrak idaresindeki 34 HY 3867 plakalı motosiklet, Kağıthane tünelinde devrildi. Kazada, motosiklette bulunan Batuhan A. olay yerinde öldü, sürücü Yahya Albayrak yaralandı.
Kağıthane tünelinde motosiklet devrildi
07.09.2018 - 01:47 | Son Güncelleme: 07.09.2018 - 01:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kağıthane tünelinde devrilen motosikletteki 2 kişiden biri öldü, diğeri yaralandı.
Etiketler : kağıthane,kaza,trafik kazası,
579357 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/579357.aspx
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