Alınan bilgiye göre, Nuri Vural yönetimindeki 50 LG 779 plakalı minibüs, Sivas-Erzincan karayolunun Gökdin köyü mevkisinde yola aniden çıkan ayıya çarptı. Ayı, olay yerinde telef oldu. Telef olan ayı vatandaşların yardımıyla yol kenarına alındı.
Minibüsün çarptığı ayı telef oldu
07.09.2018 - 04:09 | Son Güncelleme: 07.09.2018 - 04:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas'ın Hafik ilçesinde minibüsün çarptığı ayı telef oldu.
Etiketler : sivas,ayı,kaza,
579366 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/579366.aspx
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