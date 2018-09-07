Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Nuri Vural yönetimindeki 50 LG 779 plakalı minibüs, Sivas-Erzincan karayolunun Gökdin köyü mevkisinde yola aniden çıkan ayıya çarptı. Ayı, olay yerinde telef oldu. Telef olan ayı vatandaşların yardımıyla yol kenarına alındı.