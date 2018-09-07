Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Altıeylül ilçesi Kasaplar Mahallesi'ndeki özel bir yükseköğrenim kız öğrenci yurdunun giriş kısmında tadilat çalışması yapılırken patlama meydana geldi. Kaynak çalışması yapıldığı sırada doğalgaz saatinin patlaması sonucu olayın yaşandığı belirtildi. Mehmet Yıldız ve Salih Yıldız isimli çalışanlar patlama nedeniyle yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları ambulanslarla Balıkesir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Güvenlik güçleri patlamanın meydana geldiği yerde incelemelerini sürdürürken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.