Suriye sınırındaki hareketlilik nedeniyle çeşitli birliklerden gönderilen askeri araçlar, sınır birliklerine intikal etti. Güvenlik önlemleri altında ilerleyen askeri araçların, sınırda konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği belirtildi. 