Suriye sınırındaki hareketlilik nedeniyle çeşitli birliklerden gönderilen askeri araçlar, sınır birliklerine intikal etti. Güvenlik önlemleri altında ilerleyen askeri araçların, sınırda konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği belirtildi.
Reyhanlı'ya askeri sevkiyat
09.09.2018 - 14:31 | Son Güncelleme: 09.09.2018 - 14:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen askeri araçlar Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
Etiketler : Suriye sınırı,reyhanlı,
579668 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/579668.aspx
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