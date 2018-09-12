Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zamanla işlerini geliştiren hayırsever iş insanı, Çorumlu iş ortağıyla kereste ticareti yaparak dışarıya açıldı. Bir yandan da 1985’li yıllardan itibaren hayır işlerine yöneldi. Marşap, birçoğu kent merkezinde ve köylerde faal halde olan çeşme ve köprüleri yaptırmaya başladı. Vatandaşların “Muzaffer Amca” diye hitap ettiği Marşap, hayır işlerine cami ve okullarla devam etti. Kentin en büyük camilerinden Hoca Ahmet Yesevi Camisi’nin tamamlanmasına da büyük katkı sağladı. Kent genelinde 4 cami yaptıran Marşap, şehrin en güzel yerlerinden birisinde yer alan Karlıoğlu Camisi’nin yerine daireler, dükkânlar teklif edilmesine rağmen daha önce küçük bir mescit olan bu binayı büyük bir cami haline getirdi. İş insanı, öğrencilerin yetişmesi için de Durdu-Muzaffer Marşap İmam Hatip Lisesi ile Bilim Sanat Merkezi’nin yapımına katkı sağladı. Marşap, yaptığı hayırlar sebebiyle “2010 Yılı TBMM Üstün Hizmet Ödülü”ne layık görüldü. Hayırsever Marşap, şimdilerde ise Ahi Evran Üniversitesi Bağbaşı Yerleşkesi’ndeki cami ve İslami İlimler Fakültesi binalarını yaptırıyor. Bütün hayır işlerinde “Allah rızası”nı gözettiğini belirten Marşap, “Hiçbir insanı geriye çevirmedim. Zenginlik el kiridir. Bağbaşı’ndaki köprünün olduğu yerden eskiden bir at arabası bile geçemiyordu. 2004 yılında duydum ki adam taksiyle giderken araç devrilmiş ve sürücü ölmüş. Üzüldüm ve gidip o köprüyü yaptırdım” diye konuştu.