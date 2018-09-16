Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı bulutlu 27

İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İzmir: Az bulutlu 32

Adana: Parçalı ve az bulutlu 34

Antalya: Az bulutlu 32

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra doğusunda kuvvetli olması bekleniyor) 25

Erzurum: Parçalı bulutlu 22

Diyarbakır: Az bulutlu 33