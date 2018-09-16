Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 27
İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
İzmir: Az bulutlu 32
Adana: Parçalı ve az bulutlu 34
Antalya: Az bulutlu 32
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra doğusunda kuvvetli olması bekleniyor) 25
Erzurum: Parçalı bulutlu 22
Diyarbakır: Az bulutlu 33
Meteoroloji saat verdi! Kuvvetli geliyor
Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Tekirdağ ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
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