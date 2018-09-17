Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Anne ve baba çocuğa davranışının ne olması gerektiği konusunda örnek olarak yol gösterirken, verdikleri sorumluluklarla da kişiliğinin gelişmesini sağlayabilir. Çocuk öğrenirken anlatılanlar ve öğütler yerine örnek olmak birinci derecede önemli. Klasikleşmiş bir söz var: Çocuk dediğini değil, yaptığını yapar. Örnek olma durumu arkadaş seçimlerinde de önemli. Çocuğunuz okulda arkadaşlarıyla iyi vakit geçirdiği oranda sağlıklıdır. Çocuk Psikiyatristi Zeynep Gülçin Yıldırım, okulların açılacağı bu dönemde çocukların arkadaş seçiminde ailelerin de rol alması gerektiğini ifade ederken, şu görüşleri paylaşıyor:

¥ Çocuklarınızın ilişki kurduğu diğer çocukları gözlemleyin, onları değerlendirin.

¥ Tasvip etmediğiniz noktalar varsa anlatın, kendi arkadaş çevrenizin çocuklarıyla bir arada olmaya yönlendirin.

¥ Bu konuda öğretmeninden de yardım isteyebilirsiniz. Aynı sırada olması, ortak görev almasını sağlaması gibi.

¥ Arkadaşlarının aileleriyle mutlaka tanışın, aile ortamında nasıl davrandıklarını görerek ev dışında ilişkileri ölçebilirsiniz.

¥ Onayladığınız arkadaşlarını eve davet etmesini sağlayın. Birlikte bir şeyler yaparak o arkadaşını da iyice tanıyın.