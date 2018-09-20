Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seyyare, Sinem, Demet ve Kübra Sungur Trabz­on Arsinli dört kız kardeş; dededen, babadan fındıkçılar. Aile mesleği, onların eliyle bir hayli yükseldi. Sungur kardeşler, Trabzon fındığı ile dünyanın en iyi çikolatasını bu şehirden çıkaracağız diye inat etti ve Fındık Ocağı’nı kurdu. Fındık ezmesi, fındıklı çikolata, pasta, kardeşlerin fındıktan ürettikleri 40 üründen sadece birkaçı. Fındık Ocağı’ndan çıkan lezzetler, dünyaya nam salan Belçike ve Alman çikolatalarıyla yarışıyor. Kilometrelerce öteden gelen dünya devleri, Karadeniz fındığını alıp daha sonra işleyip yeniden Türkiye’ye satarken, onlar Trabzon’da yetişen fındıkları Avrupa ve Amerika’ya ihraç ediyor. Ürünleri kendi işlettikleri kafede ve internet üzerinden sattıklarını belirten Seyyare Sungur, hikâyelerini “Trabzon” dergisine şöyle anlatıyor: Fındık Ocağı, Karadeniz bölgesinde birkaç dalın bir araya gelmesiyle o fındığın ocağının oluşturması anlamına gelir. Yani 4 dal bir fındık ocağıdır. Biz de 4 kız kardeş kendimizi fındık ocağı gibi düşündük ve bu ismi verdik. Hepimiz ocağın dallarından biriyiz. Belçika’da nasıl el yapımı özel çikolatalar varsa, aynılarını, Trabzon fındığı içinde yapıyor ve satıyoruz. Haftanın 3 günü çikolata üretiyoruz, 2’nci gün tükeniyor. Türkiye ve dünyanın her yerine kargo ile gönderiyoruz.

“FİKRİ OLAN GELSİN”

Ben aslında peyzaj mimarıyım. Dedem eski fındık tüccarı. Kara kantarında çok fındıklar tarttım, yazdım, çizdim. Okul bitince babamın fabrikasında bir süre çalıştım. Ardından artık yeter diyerek bu fikri kız kardeşlerime açtım. Onlar da ‘Sen varsan, biz de varız’ dediler. Fındığı markalaştırma kararı aldık. Sonra İstanbul ve Belçika’da çikolata yapımı eğitimi aldım. Mutfakta, emekçi Trabzon kadınının elinden çıkan bu ürünlerin Avrupa ve Amerika’da raflarda görmek istiyorum. Fındıkla ilgili bütün tarifleri ninelerden topluyorum. Artvin’den, Ordu’ya kadar. Fikri olan herkese kapım açık. Gelsinler, mutfak var, üretsinler. Sanayicilerin yapamadığını ben yapıyorum. Fındığı geleceğe hazırlıyorum. 4 yaşında oğlum bu ocakta büyüdü. 24 saatimin 25 saatini Fındık Ocağı’na veriyorum. Bina, bahçe, meydan tasarlayamadık ama çikolata tasarlıyorum.

“Her şeyi onlar başardı”

Baba Haluk Sungur: Bizim yörede kız evlatları biraz arka planda kalır ama benim için her zaman ön planda oldular. Seyyare önderlik etti, diğer kızlar ona katıldı, ben de heveslerini kırmadım. Her şeyi onlar başardı, ben izledim. İşlerine karışmadım, karışsam belki de bu derece başarılı olamazlardı. Başarının sonu yok, iki senede başardım diyen doğru söylemiş olmaz. 4 kızım 1 oğlum var, hepsinin önünde çok uzun bir yol var.