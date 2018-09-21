Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlının, dikkat çekmemek amacıyla uyuşturucuyu küçük yaştaki yeğeni ile alıcılara gönderdiği tespit edildi. Kırklareli'nde sattığı uyuşturucuyu küçük yaştaki yeğenine taşıttığı öne sürülen bir kadın tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Lüleburgaz ilçesinde bir şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığını ve yaşı küçük yeğenini bu işlerde kullandığını belirledi. Ekipler düzenledikleri operasyonda, şüpheli N.A. ile yaşı küçük kız çocuğu H.Ç'yi gözaltına aldı.

N.A'nın evinde yapılan aramalarda 10 adet uyuşturucu hap, bir miktar esrar ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen paralar ele geçirildi. Yaşı küçük H.Ç'nin emniyetteki ifadesinde halasına yardım maksadıyla uyuşturucu maddeleri müşterilere verdiğini ve çok pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.A. tutuklanırken, H.Ç. "eğitim tedbiri kararı" ile serbest bırakıldı.