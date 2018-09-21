Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devletten aldığı hibe desteğiyle köyünde 1,5 milyon lira yatırım yapan Eyüp Soydemir'in 1,5 yıl önce satın aldığı 150 küçükbaş hayvan sayısı da geçen sürede 600'e yaklaştı.Soydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Üsküdar'da doğduğunu, hem okuyup hem ticaret ile uğraştığını, okul bittikten sonra tamamen ticarete atıldığını söyledi.

Uzun süre ticaret yaptıktan sonra çeşitli AVM'lerde yönetici olarak çalıştığını ancak İstanbul'un kalabalığının insanı strese soktuğunu, aileyle yeterince ilgilenmeye bile imkan vermediğini dile getiren Soydemir, 2 yıl önce bir arkadaşının da tavsiyesiyle çiftlik kurmaya karar verdiğini belirtti.

Bunun üzerine 300 dönümlük arazilerinin bulunduğu Bilecik'te bu işi yapmaya karar verdiğini anlatan Soydemir, eşinin de kabul etmesiyle hazırladığı projeyle hibe desteği için ilgili kurumlara müracaat ettiğini bildirdi.

Soydemir, "2016 yılında inşaatına başladık. Yaklaşık bir sene inşaat sürecimiz oldu. 2017'nin ilk aylarında hayvanlarımızı aldık. Yaklaşık 1,5 senedir burada hayvan bakıyorum. Hamdolsun memnunum. 1,5 milyon liraya yakın para harcadım buraya. Tabii eksiklerimiz var. 150 küçükbaş hayvan ile başladım, hayvan sayım 600'e yaklaştı. İki yılda 3 doğum elde ediyoruz. Yaklaşık 2 ay sonra üçüncü doğumlar başlayacak." diye konuştu.