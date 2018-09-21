Devletten aldığı hibe desteğiyle köyünde 1,5 milyon lira yatırım yapan Eyüp Soydemir'in 1,5 yıl önce satın aldığı 150 küçükbaş hayvan sayısı da geçen sürede  600'e yaklaştı.Soydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Üsküdar'da doğduğunu, hem  okuyup hem ticaret ile uğraştığını, okul bittikten sonra tamamen ticarete  atıldığını söyledi.

Uzun süre ticaret yaptıktan sonra çeşitli AVM'lerde yönetici olarak  çalıştığını ancak İstanbul'un kalabalığının insanı strese soktuğunu, aileyle  yeterince ilgilenmeye bile imkan vermediğini dile getiren Soydemir, 2 yıl önce  bir arkadaşının da tavsiyesiyle çiftlik kurmaya karar verdiğini belirtti.

Bunun üzerine 300 dönümlük arazilerinin bulunduğu Bilecik'te bu işi  yapmaya karar verdiğini anlatan Soydemir, eşinin de kabul etmesiyle hazırladığı  projeyle hibe desteği için ilgili kurumlara müracaat ettiğini bildirdi.

Soydemir, "2016 yılında inşaatına başladık. Yaklaşık bir sene inşaat  sürecimiz oldu. 2017'nin ilk aylarında hayvanlarımızı aldık. Yaklaşık 1,5 senedir  burada hayvan bakıyorum. Hamdolsun memnunum. 1,5 milyon liraya yakın para  harcadım buraya. Tabii eksiklerimiz var. 150 küçükbaş hayvan ile başladım, hayvan  sayım 600'e yaklaştı. İki yılda 3 doğum elde ediyoruz. Yaklaşık 2 ay sonra üçüncü  doğumlar başlayacak." diye konuştu.