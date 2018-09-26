Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balkanlar üzerinden gelen ‘kestane karası fırtınası’nın etkisini daha da artırması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Marmara Bölgesi’nde bugün kuzeydoğudan kuvvetli esmesi beklenen rüzgâr, çarşamba günü (bugün) ilk saatlerden itibaren aynı yönden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde etkisini sürdürecek. Kuzey ve Orta Ege’de ise günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgârın bugün ilk saatlerden itibaren şiddetini artırarak 7 ila 9 kuvvetinde (75-95 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor. Marmara, Kuzey ve Orta Ege’deki kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın cuma öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Bu arada İstanbul, dün güne gökyüzünü kaplayan kara bulutlarla uyandı. İstanbul başta olmak üzere yurdun birçok şehrinde hava sıcaklığında 8 ila 15 derece düşüş yaşandı. Marmara’da feribot seferleri iptal edildi.

DEV DALGALAR KORKUTTU

Daha çok Marmara’da etkisini sürdüren ‘kestane karası fırtınası’ sebebiyle denizler taştı. Zonguldak’ta Liman Caddesi’nde oluşan dev dalgalar 7 metrelik istinat duvarını aştı. Balıkçılar ve Ro-Ro gemileri denize açılamadı. Marmara Denizi’nde yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ve tanker, rotalarını Tekirdağ sahillerine çevirerek demir attı.