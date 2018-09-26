Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytin ağaçlarındaki mahsullerin toplama süresini hızlandırmak için üretilen Réceptacle Automatique EXPAND R5090 isimli araç, barındırdığı vibratör kol ve branda sistemiyle zeytin toplama sürecinden çığır açıyor. Bu aracın, zeytin tarımında büyük bir yenilik olduğu düşünülüyor.

FRANSIZ ÇİFTÇİLER KEŞFETTİ

Zeytin ağaçlarından mahsullerin toplanmasının çok zor, uzun ve zahmetli bir süreç olmasından dolayı, Fransız çiftçiler bu süreci hızlandıracak ve kolaylaştıracak Réceptacle Automatique EXPAND R5090 isimli makineyi keşfetti. Bu makinenin, zeytin tarımında verimliliği arttırırken süreci kısaltıyor.



