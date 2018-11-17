Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonları sürüyor. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri önceki gün akşam saatlerinde Camikebir Mahallesi'nde iki otomobilde yaptıkları aramada, 10 kişinin üzerinde ve araçlarda bir miktar metamfetamin, 3 ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirdi. Olayla ilgili A.G. (27), S.Ş. (37), Y.G. (31), O.K. (40), E.D. (25), O.A. (20), S.A. (32), F.G. (35), A.Y. (37) ve S.Ç. (28) gözaltına alındı. Şüphelilerden O.A., S.Ç. ve S.A. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kalırken, diğer 7 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.