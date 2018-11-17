Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik tek şeritten veriliyor. İlk belirlemelere göre 2 kişi hafif yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Kaza nedeniyle yoğun trafik oluştu.
İstanbul'da zincirleme kaza! Trafik kilitlendi
17.11.2018 - 20:54 | Son Güncelleme: 17.11.2018 - 21:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul D-100 Haramidere Mevkiinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kaynak: DHA
Etiketler : İstanbul,trafik kazası,
589195 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/589195.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER