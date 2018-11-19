Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

İş Yurtları Kurumu Daire Başkanı Murat Atan, kurum çalışmalarını, hükümlü ve tutukluların nasıl meslek edindiklerini ve yeni dönemde neler yapmayı planladıklarını gazetemize anlattı. Türkiye geneli yaklaşık 52 bin hükümlü ve tutuklunun cezaevlerinde çalıştığını açıklayan Atan’ın, Ankara Açık Cezaevinde gerçekleştirdiğimiz röportajda sorularımıza verdiği cevaplar şöyle:



İş yurtları ne iş yapar?

Hükümlü ve tutuklulara meslek edindirmek ve mevcut mesleklerini de eğitimlerle sürdürüp tahliye edildikten sonra topluma faydalı birer birey olarak kazandırılmasını amaç edinmekteyiz. 300 iş yurdu müdürlüğü olarak cezaevi olan bütün illerde faaliyet yürütüyoruz. Türkiye çapında 2017 itibariyle yaklaşık 52 bin hükümlü ve tutuklu hem eğitim aldı hem de çalışıyor.



Kaç iş kolu var?

180’den fazla iş kolu var. Yaklaşık bin 700’ün üzerinde tesis var. Sektörlerin ara eleman boşluğunu gidermeye çalışıyoruz.



İş yurtlarındaki üretim düzeylerinizden bahseder misiniz?

Kendi kendine yetebilen ve yüzde 80 oranında ihtiyaçlarını karşılayabilen bir yapımız var. Geçen sene itibarıyla yaklaşık 6 bin 500 büyükbaş ve 8 bin 240 küçükbaş hayvan kendimiz yetiştirdik. Bununla birlikte 20 bine yakın hayvanın kesim işlemini yaptık. Cezaevlerinin et ihtiyacını yüzde 70 oranında karşıladık. Tarımsal alanda da 2 bin 900 ton meyve, bin 760 ton sebze, 4 bin 900 ton tahıl ve baklagiller, 600 ton pirinç ile 6 bin 400 ton yem bitkisi ürettik.



Hükümlülerin çalışma şartları nasıl? Onları motive ediyor musunuz?

Eskiden boncuktan kuş, gemiden maket ve tespih yapmak olarak algılanıyordu. Ancak bunu değiştirdik. Hükümlü ve tutuklulara cezaevinde kalmayı özendirmeyecek şekilde bir gelir sağlanıyor. Usta, çırak ve kalfalık düzeyine göre gündelik veriyoruz. Ürettikleri ürünlerin satışından kâr elde edilmesi durumunda da gündeliklerin yarı oranında da kâr payı alıyorlar ve kaza sigortaları yaptırılıyor.



Kurum için gelecekte neler yapmak istiyorsunuz?

Örnek hayatlardan yola çıkarak 2018 yılı içerisinde tamamlayacağımız bir belgesel hazırlıyoruz. Bir kamu kurumuyla iş birliği halinde 2019 yılı içerisinde olabilecek e-satış sitesi olacak. Gıda ürünlerinin soğuk zincirini korumak zor olacağı için, hediyelik, tekstil ve mobilya gibi ürünlerin satışı gerçekleştirilebilecek. Teknolojik ürünlere de yöneleceğiz.



Nasıl tepkiler alıyorsunuz?

Vatandaşlarımız yaptıklarımızı hayret ve şaşkınlıkla karşılıyorlar. Cezaevlerine yönelik ön yargıları iş yurtları faaliyetleriyle değiştiriyoruz. Anı defterimizi 10 yaşındaki çocuktan tutun da 70 yaşındaki dedelerimiz de dolduruyor. Toplumun her kesiminden insanlar bize iş yurtları ile nasıl tanıştıklarını anlatıyor. Bazı yayımlanan diziler bizim arkadaşlarımızı üzen bir konsepttedir. Aslında bir ABD dizi konseptinde uyarlanmış ama tabi algı Türk profiliyle, biraz üzücü olabiliyor. Gerçekten bu arkadaşlarımız düşündüğü gibi infaz ve koruma hizmetlerini coplarıyla, baskı ve şiddetle değil gönülleriyle aktarmak suretiyle bu işleri yapıyorlar. Bu işleri yaparken, bu şekilde gündeme gelmek bizi üzüyor.

47 SATIŞ MAĞAZASI

Hükümlü ve tutukluların ürettiği ürünlerle biz öncelikle cezaevi ihtiyaçlarını sağlıyoruz. Aynı zamanda 47 satış mağazamız var. Bu mağazalar aracılığıyla halkımıza satış sunuyoruz. Ancak özel sektöre rakip değiliz.