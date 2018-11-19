Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Uzmanlar, kışın cilt bakımı için doğal yöntemler öneriyor: Cilt bakımınızı hem kozmetik ürünlerle hem de doğal yöntemlerle yapabilirsiniz. Zeytinyağı, kuruyan cilde en etkili bakım yöntemidir ama akneli ciltlere pek önerilmiyor. Bunun yerine süt kullanılabilir. Ciltteki güneş ve akne izleri için meyve asitleriyle yapılabilir. Yarım saat meyve asidini yüzünüzde tutup yıkamak iyi bir temizleme ve peeling yöntemidir. Doğal killer de çok etkili bir yöntem olabilir. Özellikle yağlı cilde sahip olanlar sık yıkamalı. Ayrıca yaz-kış demeden en az 2 litre su içilmesi gerekiyor. Sebze-meyve gibi yiyecekleri yeterli tüketmeli. Yeterli gelmezse Biotin, C ve E vitaminleri ile çinkonun önemi büyüktür. Cilt sağlığı için düzenli spor ve egzersiz şart ama açık havada.