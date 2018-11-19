Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhlas Vakfının Bahçelievler Yurdunda gerçekleştirilen hasret yemeği faaliyetine İhlas Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Tuncer Akalın, İVMEDER Başkanı Abdullah Arvas, gazetemiz yazarlarından Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, yurtlarda yöneticilik yapan idareciler ve eğitim müşavirleri ile çok sayıda mezun katıldı. Kişi sevdiği ile beraberdir Hadis-i şerifini düstur edinerek bir araya gelen dernek mensuplarına İVMEDER Başkanı Abdullah Arvas kısa bir konuşma yaptı. Konuşmasında derneğin yapmış olduğu faaliyetleri anlatan Arvas, mezunların birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini bunun için de çabaladıklarını vurguladı. İhlas Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Tuncer Akalın, vakıf hizmetleri hakkında kısaca bilgi verdi. Akalın, 31 yurtta barınan üç bine yakın öğrencinin her türlü ihtiyaçlarını karşılamalarının yanında onların dinine, devletine ve milletine faydalı birer fert olmaları için çalıştıklarını belirtti. Akalın vakfın yurt içinde olduğu gibi dünyanın birçok yerinde hizmet verdiklerini söyledi.



Gazetemiz yazarlarından Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil bir davanın gençler tarafından sahiplenmesinin önemine vurgu yaptı. Prof. Şimşirgil, medyanın toplumlar üzerindeki etkisine değinerek gençlerin hakkın ve hakikatin sesi olan basılı ve görsel medyayı takip etmeleri gerektiğini söyledi. Şimşirgil, bir davanın sesinin duyurulabilmesinin domino taşları gibi tesir meydana getirdiğini dile getirerek gazetemize ilkesel, doğru ve ahlaklı yayın anlayışından dolayı teşekkür etti ve herkesin abone olmasını tavsiye etti.

Eski günlerin yâd edildiği, samimi bir ortamda geçen etkinlik, fotoğraf çekimiyle sona erdi.