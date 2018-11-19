Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Balçova'dan Narlıdere istikametine giden Nevzat Erkoç'un kullandığı seramik ve parke yüklü 06 GCH 66 plakalı tır, otoyol girişi yakınında, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak virajda devrildi. Kazada yaralanan Erkoç, 112 acil servis ekiplerince kaldırıldığı 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanan yol, karayolları ve polis ekiplerinin çalışması sonrası trafiğe açıldı.