Borularda çıkan alevler çevrede korkulu anlar yaşanmasına neden oldu. Olay yerine itfaiye ekipleri ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Sokağa gaz akımının vanadan kapatılması ve itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. 3 binada hafif çaplı hasar meydana geldi.
Bağcılar'da doğalgaz borusu patladı!
21.11.2018 - 11:37 | Son Güncelleme: 21.11.2018 - 11:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bağcılar Yenigün Mahallesi'nde altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı.
Kaynak: iha
Etiketler : bağcılar,doğalgaz borusu,patlama,
589707 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/589707.aspx
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