Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Perşembe (22 Kasım 2018) gününden itibaren Düzce ve çevresinde hava soğuyacak. Yurt genelinde mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Perşembe (22 Kasım 2018) gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk havanın etkisiyle Marmara, Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’de Pazar (25 Kasım 2018) gününe kadar hissedilir derecede 4 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların söz konusu bölgelerde mevsim normalleri civarı ve yer yer 2 ila 4 derece altına düşmesi bekleniyor.