Dedeosman Mahallesi'ndeki bir parkta çimenlik alanda cenin gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından cenin, Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Şanlıurfa'da parkta cenin bulundu
21.11.2018 - 14:13 | Son Güncelleme: 21.11.2018 - 14:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesindeki bir parkta cenin bulundu.
Etiketler : şanlıurfa,haberler,
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