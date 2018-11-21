Olay yerine polise ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Şişli'de lüks otomobile silahlı saldırı
21.11.2018 - 17:22 | Son Güncelleme: 21.11.2018 - 17:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şişli'de lüks otomobilin içindeki kişilere silahlı saldırı düzenlendi. Sokak ortasındaki silahlı saldırıda iki kişi yaralandı.
Etiketler : şişli,silahlı saldırı,haberler,
589764 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/589764.aspx
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