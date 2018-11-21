Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uyuşturucu bulundurma ve farklı diğer suçlardan dosyası olan H.K.’nin Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesinde ‘uyuşturucu bulundurma’ suçundan aldığı hapis cezası, 12 bin TL adli para cezasına çevrilmişti. Para cezasını ödemeyen H.K., Esenler’de kimlik kontrolü esnasında polisler tarafından yakalandı ve Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. Saat 17.00 sıralarında adliyeye getirilen H.K., adliye içerisinde bulunan kafenin teras bölümünün penceresinden atlayarak kaçma girişiminde bulundu. Görevli polis memuru G.Y. ise kaçan sanığı yakalamak için peşinden atladı. Atlama sonucu zanlı çamurlu toprak üzerine düşerek olaydan yara almadan kurtulurken, polis memurunun vücudunda kırıklar oluştu. Olayda yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı. Kaçan zanlı adliye içerisinde görevli güvenlik memurları tarafından kıskıvrak yakalandı.