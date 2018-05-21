Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gebze Emlak Konutları 3. Etap 120 ay vade ve yüzde 0,5 sabit vade veya TÜFE'li ödeme imkanları gibi cazip ödeme koşulları satışa sunuluyor. 2+1, 3+1, 4+1 daire tiplerinde 1.850 adet konuttan meydana gelen Gebze Emlak Konutları 3. Etap, toplamda 37 blok üzerinde yükselecek.

Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi Emlak Konut GYO tarafından Gebze'nin Kirazpınar Mahallesi'nde inşa edilecek olan Gebze Emlak Konutları 3. Etap kura başvuruları 18 Kasım'da sona eriyor. 20 Kasım'da yapılacak çekilişle sahiplerini bulacak konutlar için 120 ay vade %0,5 sabit vade veya TÜFE'li ödeme seçenekleri sunuluyor.

A, B, C, D, E ve F olmak üzere 6 tip konut bloğu, 2 adet ticaret ve 1 adet ticaret-ofis bloğunun yer alacağı projede kura başvuru bedeli 5 bin TL olarak belirlendi. Gebze Emlak Konutları 3. Etap projesinde; 2+1, 3+1, 4+1 daire tiplerinden oluşan 1.850 konut ile 97 adet ticari ünite ve ofis yer alıyor.

Ülkemize, ekonomimize ve insanımıza güveniyoruz vade oranını % 0,50 çekiyoruz

Gebze Emlak Konutlarında 1. ve 2. Etaplarla gelen başarının, projenin 3. etabının hayata geçirilmesinde etkili olduğuna değinen Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, projenin 1.850 konut ve 97 ticari bağımsız bölümlük bu yeni etabıyla bölgenin çehresini değiştirecek nitelikte olduğunu belirtti.

Emlak Konut olarak Türkiye'nin geleceğine ve ekonomiye güvendiklerini söyleyen Kurum; “ülkece tek vücut olarak yarınlara emin adımlarla yürüyoruz. Bu kapsamda Emlak Konut olarak sektöre, ekonomiye ve insanımıza sorumluluğumuzun bir gereği olarak; vatandaşlarımıza uygun şartlarda konut edindirme avantajları sunmak istiyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda hayata geçirdiğimiz kampanyayı bir adım daha ileriye taşıyarak Gebze Emlak Konutları 3. Etap projesine özel olarak vade oranını %0,50'ye kadar çektik.” dedi.

Cazip Ödeme Koşulları Bir Arada...

Toplamda 37 blok üzerinde yükselecek projede 120 ay vade ve % 0,5 sabit vade veya TÜFE'li ödeme imkanı gibi cazip ödeme koşulları bulunuyor. Projedeki 2+1'ler 269 bin TL'den, 3+1'ler 377 bin TL'den, 4+1'ler 550 bin TL'den, 4+1 dubleksler ise 684 bin TL'den başlıyor.

Ödeme Koşulları:

• 2+1 daireler için satış bedeli üzerinden 50.000 TL peşinat, 50.000 TL teslim aşamasında ve 25.000 TL teslimden bir yıl sonra ara ödeme alınıyor.

• 3+1 daireler için satış bedeli üzerinden 60.000 TL peşinat, 60.000 TL teslim aşamasında ve 30.000 TL teslimden bir yıl sonra ara ödeme alınıyor.

• 4+1 ve 4+1 Dubleks; daireler için satış bedeli üzerinden 70.000 TL peşinat, 70.000 TL teslim aşamasında ve 35.000 TL teslimden bir yıl sonra ara ödeme alınıyor.

Gebze Emlak Konutları 3.Etap'ta standart başvurular için 1.578 konutluk kontejyan açılırken şehit eşleri ve yetimleri, gaziler ve engelliler için de 272 adet özel durum alıcı kontejyanı ayrılıyor.

Toplamda 189 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen projede 404 adet 2+1, 1.128 adet 3+1, 294 adet 4+1 ve 24 adet 4+1 dubleks daireler yer alıyor. Gebze Emlak Konutları 3. Etap'ta 2+1 konutlar 88,2 - 136,77 metrekare, 3+1 konutlar 146,36 -171,38 metrekare, 4+1 konutlar 187,64 - 200,4 metrekare, 4+1 dubleksler ise 213,12 metrekare büyüklüğe sahip.

Gebze Emlak Konutları 3. Etap'ın Yüzde 70'i Yeşil Alan

Gebze'de konforlu bir yaşam sunma amacıyla hayata geçirilen Gebze Emlak Konutları 3.Etap projesinde; açık ve kapalı otoparklar, sosyal tesisler, süs havuzu, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları ve 24 saat güvenlik hizmeti gibi nitelikli sosyal donatılar bir arada yer alıyor. Projede yer alan 97 üniteden oluşan ticari alanlar da sosyal yaşama ayrı bir zenginlik katacak.

Yeşil ile iç içe olarak hayata geçirilen projenin %70 gibi önemli bir bölümü yeşil alan olarak ayrılmış bulunuyor. Peyzaj düzenlemelerinin birçok yerinde farklı renkte bitki ve mevsimlik çiçek türlerine yer veriliyor.

Kapalı otopark alanlarının binalar ile direkt bağlantılı olacak şekilde tasarlandığı projede yere kadar inen camlar ile konut içlerinde aydınlık ve ferahlık oranı arttırılırken, temperli lamine camlar tercih edilerek güvenlik önlemleri de düşünülüyor.

Gebze Emlak Konutları 3. Etap kura katılım koşulları hakkında detaylı bilgi almak ve katılım başvurusu yapmak isteyenler http://www.emlakkonut.com.tr/tr-TR/kurali-satislar sayfasını ziyaret edebilirler.