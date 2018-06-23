Büşra Men 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Saadet Partisi Şanlıurfa Bölgesi, 11'nci sıradan millet vekili adayıdır.Büşra Men, 1993 Şanlıurfa'da doğdu. İstanbul üniversitesi Tarih bölümü mezun oldu Harran Üniversitesi Pedagojik Formasyon eğitimi aldı. Saadet Partisi Şanlıurfa İl kadın Gençlik Kollar başkanlığı görevini yürüttü.
Büşra Men kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Büşra Men kimdir? Büşra Men kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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568231 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568231.aspx
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