Dışişleri Bakanlığı ana binasındaki törene, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Dmitriy Medvedev, Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bakanlık çalışanları, siyasi parti liderleri ile Karlov’un ailesi ve yakınları katıldı. Putin, Karlov’un naaşının bulunduğu tabuta çiçek bırakarak, ailesine taziyelerini iletti. Törende konuşma yapan Lavrov ise Karlov’a “kahraman” unvanı verildiğini belirterek, heykelinin dikilmesi için teklifte bulunduklarını ifade etti. Karlov’un naaşı dinî törenin ardından toprağa verildi.
Karlov'un heykeli dikilecek
23.12.2016 - 07:03 | Son Güncelleme: 23.12.2016 - 07:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara’da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov için Rusya Dışişleri Bakanlığında tören düzenlendi.
Etiketler : karlov,
431478 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/431478.aspx
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