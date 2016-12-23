Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orta Doğu’da son günlerde yaşananlar, ABD’de dışlanmışlık sendromuna sebep oldu. Irak ve Suriye politikaları eleştirilen ABD’ye bir şok da Türkiye-Rusya-İran ortaklığından geldi. Üç ülkenin Moskova’da buluşup ABD’yi davet etmeden Orta Doğu’ya yeniden şekil verme çabaları, Beyaz Saray yönetimini şoke etti. Ülkesinin masa dışında bırakıldığını itiraf eden ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, “Evet, bizi çağırmadılar” dedi. Eleştirilerin baş noktasında ise ABD Başkanı Baracak Obama ve kurmayları yer aldı.

LİDERLİĞİ RUSYA DEVRALDI

Obama yönetimine en ciddi eleştiri, Türk kamuoyunda “Çuvalcı general” olarak bilinen eski ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Raymond Odierno’dan geldi. Obama yönetiminin terörle mücadele stratejisinin ABD’yi Orta Doğu’da pasifleştirdiğini savunan Odierno “Dürüst olmak gerekirse bölgede liderliği Rusya’ya bıraktık” dedi. Middle East Monitor’a açıklamalarda bulunan Washington’daki yakın Doğu Politika Enstitüsü öğretim üyesi ve hem Demokrat hem Cumhuriyetçi yönetimlere danışmanlık yapmış olan Dennis Ross ise, ABD’nin kendisini Orta Doğu’da “alakasız” bir duruma getirdiğini söyledi. Türkiye, Rusya ve İran’ın Orta Doğu’da yeni aktörler olduğunu Obama yönetiminin kabul ettiğini ifade eden Ross “Suriye’de artık kimse bizimle diyaloga girme gereğini bile duymuyor” diye konuştu.

SURİYE İÇİN MAHKEME

Bu arada Rusya, Esad rejimi ve İran'ın Suriye'de savaş suçu işlediğine dair iddialara yönelik olarak uluslararası alanda ilk ciddi adım atıldı. BM Genel Kurulu'nda savaş suçuna varan insan hakları ihlallerinin soruşturulması ve sorumluların yargılanması sürecini kolaylaştırmak üzere delil toplayacak ve dosya hazırlayacak "uluslararası tarafsız ve bağımsız bir mekanizma" kurulmasını talep eden karar tasarısı kabul edildi. Deliller daha sonra Uluslararası Ceza Mahkemesine sunulacak.