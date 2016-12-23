Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak’ın Musul kentinin terör örgütü DEAŞ’tan temizlenmesi amacıyla başlatılan Musul operasyonu kapsamında Başika kasabası DEAŞ’ten geçtiğimiz aylarda temizlenmişti. Musul’a 20 kilometre uzaklıkta bulunan Başika kasabası, DEAŞ’tan temizlenmesinin ardından görüntülendi. Bir zamanlar çok hareketli sokakların bugün bomboş olduğu gözlenirken, yıkılan binalar da dikkat çekti. Başika sokaklarından ayrılan DEAŞ militanlarının Musul sokaklarına gitmesiyle sokaklardaki çatışma sesleri yerini sessizliğe bıraktı. Öte yandan bugüne kadar bölgede 229 araç saldırısı gerçekleştirildiği bildirilirken, DEAŞ karşıtı grupların da geri çekildiği öğrenildi.

Başika kasabası 2014 yılında terör örgütü DEAŞ’ın kontrolüne geçmişti. Irak ordusu 17 Ekim’de başlayan Musul operasyonu kapsamında kentin kuzeyinde, doğusunda ve güneyinde büyük ilerleme kaydetmişti.