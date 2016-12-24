Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geleneksel yıl sonu büyük basın toplantısında değerlendirmede bulundu. 1.437 gazetecinin akreditasyon yaptırdığı toplantı 3 saat 50 dakika sürdü. Putin, ekonomiden siyasete, Türkiye - Rusya ilişkilerinden yeniden adaylığa kadar 67 soruya cevap verdi. “Ankara Büyükelçimiz Andrey Karlov’un öldürülmesi Rusya-Türkiye ilişkilerini bozmaya yönelik bir eylem” diyen Putin “Rus uçağının düşürülmesinden sonra bu emri verenlerin amacının Rusya-Türkiye ilişkilerinin bozmak olduğu yönündeki açıklamalara şüpheyle bakıyordum. Fakat artık buna ikna olmaya başladım. Rus uçağını düşürme emrinin arkasında Türk liderliğinin olduğu konusunda fikrimi değiştiriyorum. Karlov’un öldürülmesi Rusya-Türkiye ilişkilerine zarar vermeyecek. Rusya, Karlov’un öldürülmesiyle ilgili soruşturmada her şeyin açığa çıkarılmasını yakından izleyecek” şeklinde konuştu.

TÜRK ORDUSUNA YUVALANMIŞLAR

Konuşmasında “Aşırı görüşlüler Türk ordusuna derin bir şekilde yuvalanmış durumunda” ifadesini de kullanan Putin, isim vermeden 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) işaret etti. Suriye’nin Halep şehrinde ateşkes sağlanmasının ardından yaklaşık 100 bin kişinin tahliye edildiğini öne süren Rusya lideri şöyle devam etti: Bu, dünyadaki en büyük insani operasyon oldu. Bu, Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan), İran liderliği ve Suriye Devlet Başkanı (Beşar Esad) olmadan başarılamazdı. Bundan sonraki adım Suriye’nin tamamında ateşkesi tam anlamıyla sağlayacak bir anlaşmaya varmak. İran, Esad ve Türkiye; Suriyeli tarafların Astana’da barış görüşmeleri yapması konusunda mutabık. Üçlü format Suriye konusunda etkili olduğunu ispat etti. Bu formatı devam ettirmek gerek. ABD’yi de Rusya, Türkiye ve İran’ın çabalarına katılmaya çağırıyoruz.

ADAY OLACAK MI?

Putin, 2018’de düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerinde tekrar aday olup olmayacağına ilişkin soruya “Bunu zaman gösterecek. Kararımı verirken, ülkede ve dünyada neler olduğuna bakacağım; yaptıklarımıza, yapabileceklerimize ve yapmamız gerekenleri göz önünde bulunduracağım” cevabını verdi.