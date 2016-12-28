Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye savaşında Halep’in kaybedilmesiyle birlikte İdlib’e doğru hareket eden muhalifler dün Fırat Kalkanı Operasyonu’na dâhil oldu. En-Nusra Cephesi dışında kalan muhalifler, ailelerini Türkiye’ye emanet ederek, Fırat Kalkanı Operasyonu’na dâhil oldu. Halep’ten tahliye edilen bazı komutanların Türkiye’de koordinasyon için çalışmaya başladığı öğrenildi. Fırat Kalkanı’na katılan muhalif gruplar arasında, Nureddin Zengi birlikleriyle Türkmen Mehmed Fatih, muntasır Billah ve Sultan Murad Tugaylarına mensup muhalifler bulunuyor. El-Bab’da savaşan yaklaşık 2 bin kişilik ÖSO mensubunun çoğunluğu da bu tugaylara dâhil olan muhaliflerden oluşuyor.



YENİ HALEP: BARADA

Öte yandan, Esad rejimi Halep’i tamamen ele geçirmesinin ardından, Şam çevresinde kuşattığı bölgelere odaklandı. Rejim ve İran komutasındaki Şii teröristler ve Şii terör örgütü Hizbullah, 6 gündür Şam’ın batı kırsalındaki Barada Vadisi’ne yoğun şekilde saldırıyor. Ülkenin farklı bölgelerindeki çatışmalardan kaçanların da aralarında bulunduğu yaklaşık 100 bin Suriyeliyi barındıran bölgenin meskûn kısmı 12 km²lik bir alanı oluşturuyor. Şam’ın merkezine 16 kilometre, Lübnan sınırına 12 kilometre uzaklıktaki Barada Vadisi, başkentin ana su kaynaklarından Ayne’l-Fica Pınarı’na da ev sahipliği yapıyor. Rejim, su kaynaklarının kontrolünü ele geçirmek için Barada Vadisi’ni temmuz ayı sonunda kuşatma altına almıştı. Barada Vadisi’nde geçen çarşambaya kadar çatışma yoktu.



ANKARA’DA KRİTİK ZİRVE

Bu arada, Kazakistan’ın başkenti Astana’da yapılacak olan Suriye zirvesi öncesi kritik bir gelişme yaşandı. Suriye’nin bir anlamda geleceğinin belirleneceği zirve öncesi Türkiye, Rusya ve Suriyeli muhalifler ön hazırlık için Ankara’da buluştu. Görüşmelerle ilgili bir açıklama yapılmazken Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu ise Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Bu görüşmenin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığından “Anlaştık” açıklaması geldi. Yapılan yazılı açıklamada “Görüşmede Suriye’de askerî faaliyetlerin son bulması için işlemsel konulardaki anlaşmaların hızla tamamlanmasının, ılımlı muhalefetin terörist gruplardan ayrılmasının ve Astana’daki toplantılar için hazırlanılmasının önemi vurgulanıldı” denildi.