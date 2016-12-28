Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya parlementosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Enformasyon Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD öncülüğündeki koalisyonun DAEŞ’i desteklediği yönündeki açıklamasında haklılık payı olduğunu söyledi.



Twitter hesabından açıklama yapan Puşkov, "Erdoğan haklı: ABD’nin terör örgütlerini desteklediğini gösteren birçok şey var. Dışişleri Bakanlığı’nın apaçık olan bu durumun aksini iddia etme çabası saçma" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Gine Devlet Başkanı Alpha Conde ile düzenlediği ortak basın toplantısında şunları söylemişti: "Koalisyon güçleri şu anda verdikleri sözü maalesef tutmuyorlar. Verilen söz farklıydı ama şu anda farklı konumdalar. Öyle olsa da olmasa da biz şu anda yolumuza kararlı bir şekilde devam ediyoruz, devam edeceğiz. Çıkılan bu yoldan geri dönmemiz mümkün değil."