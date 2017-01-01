Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin kapatılan Rus yerleşkelerinin Rus diplomatları ve aileleri için popüler sayfiye yeri olduğunu bildirdi. Başkan Obama'nın önceki günkü Rusya'ya yönelik yaptırım açıklamasında, Maryland ve New York'taki yerleşkelerin "istihbarat" amacıyla kullanıldığının tespit edildiğini ve kapatılacağını bildirmesinin ardından yerleşkeler boşaltıldı.

- New York'taki yerleşkeye golf klübü ve konaklama tesisi yapma teklifi

Etrafı tel örgülerle çevrili Long Island'taki Rus yerleşkesinin kapatılması emrini takiben Dover Konaklama Grubu CEO'su Butch Yamali, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada New York'un Long Island bölgesindeki yerleşkeyi golf klübü veya konaklama tesisleri yapmak için Rus yetkililere teklif vereceğini bildirdi.

1913 yılında doğa düşkünü George du Pont Pratt için inşa edilen malikane, 1952'de Sovyetler Birliği döneminde Rus yetkililer tarafından satın alınmıştı.

- "Rus ailelerinin tatil yeri"

Yerleşkelerin kapatılmasını eleştiren Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin bu yerlerin "Rus diplomatlar ve aileleri için popüler sayfiye yeri" olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Şu an Noel ve çocuklarımız için tatil dönemi. Şu an çocukların bu tesislere gitme zamanı. Bahsettikleri iki tesisteki çocuklarımızı atmalarının, büyük bir skandal olduğunu düşünüyorum."

ABD'deki Başkanlık seçimlerine müdehale ettiği gerekçesiyle Rusya'ya yaptırım kararları alan Obama yönetimi, bu kapsamda, başkent Washington ve San Francisco'da görevli 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesi, Maryland ve New York'ta Rusya'ya ait iki yerleşkenin cuma akşamına kadar boşaltılmasını istemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Başkan Obama'nın 2016'nın son günlerindeki başkanlık emrini, "kışkırtıcı ve Rusya-ABD ilişkilerini daha da zayıflatmayı amaçladığı"nı bildirerek, buna karşılık olarak Amerikan diplomatlarını sınır dışı etmeyeceklerini ve karar için "seçilmiş Başkan" Donald Trump'ın göreve başlamasını bekleyeceklerini kaydetmişti.